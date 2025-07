Casa Marani donazione speciale fatta dai figli di un' anziana deceduta

Casa Marani a Paese si arricchisce di un gesto di grande generosità e gratitudine. I figli di Elena Carniato, scomparsa il 2 luglio scorso, hanno deciso di donare un contributo speciale all'IPAB, in memoria della loro amata madre. Un atto che testimonia l’amore e la riconoscenza verso un luogo che ha rappresentato una seconda casa per Elena. Questo gesto dimostra come il ricordo possa trasformarsi in un dono duraturo, contribuendo al benessere della comunità.

Un gesto di grande riconoscenza quello compiuto in questi giorni dai figli di Elena Carniato, un'anziana residente di Casa Marani a Paese mancata all'affetto dei suoi cari il 2 luglio scorso. I figli Teresa e Sergio, in memoria della madre, hanno deciso di fare un dono speciale all'IPAB dove la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: figli - casa - marani - speciale

Germano Giaj Levra trovato con la testa fracassata in casa, i figli interrogati in caserma - Germano Giaj Levra, un uomo di 91 anni, è stato trovato gravemente ferito alla testa nel suo appartamento a Giaveno (TO).

#CasaMarani #paese oggi ha ricevuto un dono speciale dai nostri cari familiari Teresa e Sergio, figli della cara Carniato Elena che ci ha lasciato da poco. Una cassa acustica con microfoni, che ci permetterà di fare tante bellissime attività e, soprattutto, di ascol Vai su Facebook

Casa Marani, donazione speciale fatta dai figli di un'anziana deceduta; Casa Marani, sindacati sulle barricate aprono lo stato di agitazione dei dipendenti; Renata Bertani morta a 90 anni, addio alla maestra che aveva superato 4 tumori.

Casa Marani, il regalo di Teresa e Sergio alla struttura che ha curato mamma Elena: una cassa acustica per le feste con gli anziani - Un gesto di grande riconoscenza da parte dei figli di Elena Carniato, residente alla Casa Marani a Paese, che è morta il 2 luglio scorso. Si legge su ilgazzettino.it

101 – 89 – 90: super compleanni a Casa Marani - Il Nuovo Terraglio - Festa speciale organizzata a Casa Marani per celebrare i compleanni di tre ospiti: Ida Boiago, Pierina Sordi e Settimo Voltarel. Segnala ilnuovoterraglio.it