Bancarelle e lottatori La festa si dà al wrestling

La festa del commercio più attesa della Brianza, migliaia di curiosi in arrivo da tutta la provincia a ogni edizione, quest’anno avrà una marcia in più: il grande show del wrestling con il ritorno a casa di Andres Diamond, nato e cresciuto in città. Appuntamento a sabato sera a Concorezzo pronta di nuovo a fare il tutto esaurito fra cibo, divertimento e tifo. Tutto nel Dna di Occasioni di P(a)ssaggio, la grande tavolata sotto le stelle degli esercenti tra musica e intrattenimento, evento di punta del lungo cartellone estivo del Comune. Sul ring saliranno anche Matt Disaster, altra stella sui social della lotta fra spettacolo e combattimento, il campione di Milano Alberto Borghi e quelli del TagTeam festaioli party time. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it