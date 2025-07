Protesta in piazza Diaz contro l' esproprio di via Balicco

Una crescente partecipazione di condomini di Monte Legnone si è radunata in piazza Diaz, giovedì pomeriggio, esprimendo il proprio dissenso contro l'esproprio dell'area verde di via Balicco, destinata a diventare il nuovo hub del trasporto pubblico locale. La protesta, vibrante e determinata, ha sottolineato le preoccupazioni della comunità riguardo alla perdita di spazi verdi e al futuro della qualità di vita. La manifestazione si è svolta prima della commissione consiliare che ha...

