Gianmaria Favaretto lo studente dell’orale rifiutato alla maturità | Da Valditara una risposta violenta

Gianmaria Favaretto è lo studente del liceo Fermi di Padova che il 27 giugno si è rifiutato di sostenere l’orale dell’esame di maturità ed è stato promosso. Grazie ai 31 crediti ottenuti nel triennio e ai voti conquistati negli scritti. Lui ha detto di averlo fatto per protestare contro il sistema dei voti. E c’è chi l’ha imitato. Mentre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato una riforma della prova per evitare altri casi del genere. Favaretto in un’intervista al Corriere della Sera risponde proprio a Valditara: «Ho provato a seguire le regole, ad affrontare la scuola come gli altri, ma non mi sono sentito a mio agio», esordisce. 🔗 Leggi su Open.online