lo swing della libertà, dove ogni nota racconta una storia di passione e rinascita. Con il suo talento e la sua voglia di sperimentare, Simona Molinari dimostra che il vero jazz vive nell'autenticità e nel coraggio di reinventarsi, mantenendo intatta quella scintilla che la rende unica nel panorama musicale italiano. La sua musica è un viaggio senza fine tra tradizione e innovazione, capace di emozionare e sorprendere ad ogni passo.

Negli anni ha cambiato pelle, reinventandosi nel segno dello swing e del jazz. Eppure, a 42 anni e con 7 album all’attivo, Simona Molinari non rinnega qualche vecchia abitudine, naturalmente legata alla sua passione più grande, la musica. "Mi chiudo in un armadio e provo. Mi piace sperimentare", spiega come se fosse la cosa più semplice del mondo. E forse lo è, almeno ripercorrendo i mattoncini di una carriera costruita navigando verso lidi diversi. Perché per Molinari la musica, che l’ha portata ad avere collaborazioni con star internazionali come Andrea Bocelli fino a Al Jarreau, Gilberto Gil, Paolo Fresu e Ornella Vanoni, fa tutt’uno con il teatro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net