Ursula supera la sfiducia: un solo voto ha cambiato le carte in tavola nel Parlamento europeo, segnando il passaggio da maggioranza a minoranza. I socialisti di S&D si rivelano sempre piĂą marginali rispetto alla coalizione PPE e alle politiche di destra che dominano la scena europea. Tuttavia, i parlamentari socialisti hanno scelto di sostenere Ursula von der Leyen, dimostrando una determinazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici futuri.

Per un voto. Un solo voto a sancire che la maggioranza del Parlamento europeo a regola è diventata minoranza. Ma anche, e soprattutto, che i socialisti di S&D sono sempre piĂą ancillari nel rapporto con la maggioranza a base Ppe che sostiene la Commissione guidata da Ursula von der Leyen e le scelte dei governi europei orientati a destra. Ciononostante i parlamentari socialisti non hanno fatto mancare il loro sostegno in contrasto alla mozione di censura presentata dai romeni del gruppo dei Conservatori di Ecr, quello dove Fratelli d’Italia è in maggioranza e che difatti in prevalenza non ha partecipato al voto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net