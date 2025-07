Creta tra sport benessere e natura | il Lyttos Padel Camp firmato Weebora è la nuova meta per gli amanti del padel in Europa

Immergiti in un’esperienza unica tra sport, benessere e natura con il Lyttos Padel Camp, la nuova destinazione firmata Weebora 232. Creta, tra mare cristallino e paesaggi mozzafiato, si trasforma nella meta ideale per gli appassionati di padel e relax. Dal 3 all’8 agosto 2025, il Lyttos Sports Center sarà il palcoscenico di un evento imperdibile che combina sport, divertimento e benessere in un contesto mediterraneo da sogno.

Padel, mare e relax: Creta si afferma tra le destinazioni top per chi cerca una vacanza attiva nel cuore del Mediterraneo. A portare sull'isola greca una nuova visione di sport e benessere è Weebora, la piattaforma digitale specializzata in viaggi ed esperienze dedicate al padel. Dal 3 all'8 agosto 2025, il Lyttos Sports Center ospiterà

