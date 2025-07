Consorzio tutela vini Oltrepò Non solo disciplinari e più qualità cambia anche il marchio

Il cambio di marchio del Consorzio Tutela Vini Oltrepò 242 rappresenta un passo importante verso una nuova identità, capace di riflettere non solo gli standard di qualità e i disciplinari, ma anche l’anima autentica di questo territorio. Le quattro valli, le radici profonde della vite, le bollicine del metodo classico: tutto si fonde in un simbolo che celebra la tradizione e l’eccellenza dell’Oltrepò Pavese. Con questo nuovo volto, il consorzio si prepara a scrivere il suo futuro, valorizzando le sue peculiari caratteristiche.

Le quattro valli dell'Oltrepò, che quasi parallele dalle cime appenniniche si aprono verso la via Emilia. Il tralcio della vite e le sue radici profonde. I solchi della mano del vignaiolo che lavora. Le bollicine, quelle del metodo classico che è la grande e storica eccellenza del territorio. Sono queste le immagini che il nuovo marchio del Consorzio vuole evocare, per porre al centro gli elementi fondamentali dell' Oltrepò Pavese. Il cambio di passo che sta riscrivendo la storia dell'Oltrepò Pavese oggi si esprime anche attraverso il rinnovamento dell'immagine del Consorzio di Tutela Vini Oltrepò Pavese.

