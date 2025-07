Quel presidio fuori dal municipio per chiedere più sicurezza

Un presidio silenzioso ma deciso davanti al municipio ha acceso i riflettori sulla richiesta di maggiore sicurezza. Con bandiere e slogan chiari, Fratelli d’Italia ha voluto sottolineare l’urgenza di interventi concreti. La manifestazione, svoltasi ieri sera prima del consiglio comunale, ha visto la partecipazione anche dei consiglieri Arbizzoni e Marco, evidenziando un fronte compatto e determinato a rispondere alle esigenze dei cittadini. Ma cosa si cela dietro questa mobilitazione?

Hanno esposto le bandiere del partito e una scritta: piĂą sicurezza. A chiederla è Fratelli d’Italia che ieri sera, giovedì 10 luglio, prima del consiglio comunale ha organizzato un sit-in davanti a Palazzo. Che cosa era successo Erano presenti anche i consiglieri Andrea Arbizzoni e Marco. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - presidio - fuori - municipio

Un solo operatore in presidio alla diga di Sardegnana: “Sicurezza a rischio in caso di maltempo” - La sicurezza delle dighe montane è a rischio, soprattutto in caso di maltempo, a causa della nuova sperimentazione di Enel Green Power.

Sabato 12 luglio in Piazza Municipio alle ore 21.30, grande concerto spettacolo della Revolution Live Band! Vi aspettiamo per ballare insieme con i piĂą grandi successi della disco music anni 70 e 80, passando per i brani piĂą famosi degli anni 90, fino alle hit d Vai su Facebook

Monza nelle mani dei maranza: Fratelli d'Italia protesta davanti al municipio; [Comune Palermo] Presidio fisso alla Vucciria – Dichiarazione consigliera D’Alessandro; 197° anno di fondazione della Polizia Locale.

Quel presidio fuori dal municipio per chiedere più sicurezza - Un invito, quello dei meloniani, a maggiori controlli e presidi “per evitare di rendere sempre ... Da monzatoday.it

Emergenza sicurezza, presidio davanti al Comune - In una nota il partito di centrodestra ha parlato di "piaga sociale" e annunciato un presidio di protesta: l’appuntamento è per domani alle 18, ... Lo riporta msn.com