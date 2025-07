torre e castello restauro ancora lontano

La speranza di vedere presto restaurate la Torre dei Modenesi e il Castello delle Rocche si avvicina, ma i tempi sono ancora lunghi. La complessità degli interventi, che richiedono approfondite ricerche e studi preliminari, ha portato a un affidamento strategico agli architetti Lavinia de Bonis e Antonino Libro, responsabili dei progetti di ricostruzione incaricati dall’amministrazione comunale. La loro expertise rappresenta un passo fondamentale verso il recupero di questi simboli storici, un processo che richiede pazienza e dedizione.

Tempi ancora lunghi per la Torre dei Modenesi e il Castello delle Rocche. Lo stato dei due edifici richiede un lungo lavoro di ricerca e studio preliminare che, da luglio 2024 è affidato agli architetti Lavinia de Bonis e Antonino Libro, entrambi dirigenti del Commissario delegato per la Ricostruzione, cui l’amministrazione comunale ha affidato l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento dei due importanti progetti di ricostruzione dopo il sisma del 2012. L’altra sera in Consiglio comunale i due tecnici, che dovranno redigere il Documento di FattibilitĂ delle Alternative Progettuali, hanno fatto il punto su ciò che è stato fatto e sul percorso che attende la stesura del Documento di Indirizzo alla Progettazione, base per poi arrivare alle gare di affidamento della progettazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it