Pei dona le visite per prevenire i tumori tiroidei

Per celebrare i 45 anni di Pei, Giorgio Tabellini regala due giornate di prevenzione gratuita contro il tumore alla tiroide, un gesto importante per sensibilizzare e tutelare la salute. Questa iniziativa rientra nel ’Progetto Tiroide’ della Fondazione Ant, in collaborazione con le Cucine Popolari di Roberto Morgantini, offrendo un’occasione preziosa alle persone più vulnerabili di prendersi cura di sé e prevenire future complicazioni. Un dono che fa bene al cuore e alla salute.

