Il colosso che aiuta chi ha bisogno Intercos assume tredici migranti | Il lavoro è motore dell’inclusione

Un gesto di solidarietà e inclusione che fa la differenza: Intercos, leader nel settore cosmetico, assume 13 migranti grazie al progetto "Bridge Builder" con Gi Group. Questa iniziativa non solo apre nuove opportunità, ma offre anche formazione personalizzata, dimostrando che il vero successo si costruisce con persone e valori condivisi. Un esempio di come il business possa essere motore di cambiamento sociale e inclusione.

Intercos regina di inclusione, il colosso brianzolo della cosmetica assume 13 migranti grazie a “ Bridge builder ” con Gi Group, agenzia per l’impiego, e il progetto che ha portato all’inserimento non finisce qui: per tutti, adesso, formazione personalizzata. Per l’azienda, terzista della lipstick valley lombarda, "un’iniziativa che parla di persone e opportunità". Gigante dal volto umano – più di un miliardo di fatturato - e la mano tesa verso chi chiede asilo. Gli operai sono approdati nella casa madre ad Agrate e in altre fabbriche del Gruppo a Dovera, Romanengo e Olgiate Comasco. L’iniziativa trasforma la provincia e gli altri territori coinvolti "in teatri di un modello virtuoso all’insegna dell’ integrazione e della valorizzazione del capitale umano ", spiegano i partner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it