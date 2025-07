Buonguerrieri | E45 entro l’estate la fine dei lavori su Fornello II

Buongiorno a tutti i viaggiatori e agli abitanti della zona! Ottime notizie arrivano dalla E45, dove, dopo anni di attese, la fine dei lavori sul viadotto Fornello II è ormai imminente. Entro l’estate, questa importante opera sarà completata, assicurando sicurezza e fluidità alla superstrada nel tratto di Verghereto. Un passo avanti fondamentale per il nostro territorio e per il collegamento nazionale. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!

Novità positive per la E45 nel tratto di valico appenninico della superstrada. "Dopo anni di attese e rallentamenti, finalmente si intravede la conclusione dei lavori lungo la E45 nel tratto di Verghereto. Entro l’estate, infatti è prevista l’ultimazione dell’intervento sul viadotto Fornello II, un’opera fondamentale per garantire la sicurezza e la piena percorribilità di questa arteria, strategica per il nostro territorio e per tutto il Paese". Lo dichiara il deputato, Alice Buonguerrieri, presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, analizzando l’avanzamento dei cantieri sulla E45, che poi prosegue: "I lavori hanno subìto rallentamenti negli anni scorsi, a causa di problematiche tecniche, caro materiali e complessità progettuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buonguerrieri: "E45, entro l’estate la fine dei lavori su Fornello II"

