Nasce la H2 Olona Hydrogen Valley | nel futuro dell’ex cartiera energia verde e un’area rigenerata

iniziale passo verso un futuro più sostenibile e innovativo. La Hydrogen Valley della Valle Olona rappresenta una grande opportunità per coniugare progresso, rispetto ambientale e valorizzazione del territorio, trasformando un’area storicamente industriale in un esempio di rigenerazione green. Un progetto ambizioso che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la Lombardia, puntando a un domani più pulito e dinamico.

Cairate (Varese). Due obiettivi in uno: da un lato promuovere la produzione lombarda di idrogeno verde per l’industria e per la mobilità lombarda attraverso la realizzazione di un nuovo impianto alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili; dall’altro rigenerare, una storica area industriale dismessa attraverso l’insediamento di attività che fanno della sostenibilità il proprio “core-value”. Questa è l’ Hydrogen Valley della Valle Olona, un progetto di sviluppo e riqualificazione delle ex Cartiere Vita Mayer-Vima nel cuore della Valle Olona, presentato all’auditorium di Cairate in un incontro pubblico dal titolo “ H2 Olona Hydrogen Valley: l’ex Cartiera ieri, oggi, domani”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nasce la “H2 Olona Hydrogen Valley”: nel futuro dell’ex cartiera energia verde e un’area rigenerata

