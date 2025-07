Scoperta una enorme cisterna d’acqua

Durante i lavori di ristrutturazione, gli operai hanno scoperto una maestosa cisterna d’acqua nascosta nelle profondità di Urbino, sotto il Collegio Raffaello. Questa scoperta incredibile apre nuove porte sulla storia antica della città, svelando un angolo segreto di testimonianze e misteri che attestano il passato millenario di Urbino. La scoperta della cisterna rappresenta solo l’inizio di un viaggio tra passato e presente, arricchendo il patrimonio culturale di questa affascinante città.

La Urbino sotterranea non finisce di rivelare sorprese: l’ultima scoperta, accaduta qualche giorno fa, è una enorme cisterna per la raccolta d’acqua situata nelle viscere del centro, sotto il palazzo del Collegio Raffaello, a pochi metri dalla piazza. Lo svelamento è avvenuto per caso, durante dei lavori di ristrutturazione di un locale all’inizio di via Battisti sulla destra. Gli operai che stavano lavorando al pavimento si sono accorti, scavando verso il sottosuolo, che vi era un buco. Allargando, si sono resi conto che non era un piccolo vano, ma qualcosa di ben più grande. "La scoperta non è di poco conto – spiega Giorgio Londei, presidente del Legato Albani – e grazie alla ditta Cialdini che sta eseguendo i lavori abbiamo deciso di esplorare il vano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it