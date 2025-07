Impressioni d’arte Soave diventa palcoscenico d’autore

Impressioni d’Arte Soave si trasforma in un palcoscenico vibrante dove l’arte, l’architettura e il paesaggio si incontrano in un dialogo coinvolgente. Fino al 30 novembre, il “Borgo dei Borghi” 2022 accoglie ‘Soave Impressioni d’Arte’, un doppio appuntamento che invita a scoprire il patrimonio artistico del Novecento attraverso due mostre curata da Roberta Tosi. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio tra passato e presente, lasciandosi sorprendere dai messaggi nascosti nelle opere.

Fino al 30 novembre Soave, il “Borgo dei Borghi” 2022, ospiterà ’ Soave Impressioni d’Arte ’, un doppio appuntamento che intreccia arte, architettura e paesaggio, trasformando la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani in un luogo di scoperta e riflessione. Il progetto propone due mostre curate dalla storica dell’arte Roberta Tosi. L’obiettivo è ambizioso: far dialogare il patrimonio artistico del Novecento con le visioni contemporanee, in un racconto che coinvolge l’intero borgo. La prima mostra, Un altro ‘900. Casorati, Semeghini, Trentini e l’arte a Verona (fino al 20 settembre), presenta 31 opere provenienti per lo più dalla Collezione Cariverona, con preziosi prestiti privati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Impressioni d’arte. Soave diventa palcoscenico d’autore

INVITO SPECIALE | Soave, 4 luglio 2025 – ore 11.30 Chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani, Soave (VR) L’arte incontra uno dei Borghi più belli d’Italia Giornalisti, esperti e appassionati sono attesi alla conferenza stampa e vernice ufficiale del Vai su Facebook

