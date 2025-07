Nella storia biancazzurra. Il ritorno di Paolino divide il fronte dei tifosi.

Nel cuore della storia biancazzurra, il ritorno di Paolino ha acceso un dibattito acceso tra i tifosi. La sorprendente entrata in campo di Paolo Toccafondi, con il suo tentativo appassionato di salvare il Prato dalla crisi, ha suscitato emozioni contrastanti e discussioni infuocate. Come poteva essere diversamente, considerando il suo ruolo di protagonista nella rinascita del club? Ora, il futuro del Prato si gioca anche sulle strategie e le passioni di chi non si arrende.

La notizia della scesa in campo di Paolo Toccafondi nel tentativo, tanto disperato quanto per certi versi romantico, di salvare il Prato dall'ipotesi di dover ripartire da zero non è passato inosservato. E come avrebbe potuto, visto quello che rappresenta il titolare dell'azienda KoinĂ© quando si parla delle vicissitudini biancazzurre. Oramai era quasi il segreto di Pulcinella che il primo imprenditore (e per il momento l'unico) disposto immediatamente a versare 100 mila euro per concretizzare l'acquisizione del Prato fosse proprio lui. Ma rivedere "Paolino" in prima linea, in una fase tanto delicata per le sorti del Prato, ha sicuramente fatto effetto ai tifosi, collegati da remoto per seguire la diretta della conferenza stampa.