L’Elisir d’amore spiegato ai bambimi

L’elisir d’amore spiegato ai bambini: un magico viaggio tra pozioni, buffi amori e risate. Una lettura teatralizzata che svela i segreti di un grande classico lirico, accompagnata da un laboratorio creativo per inventare le proprie magie. Domani alle 15.30 a Villa Cusani Confalonieri a Carate, chiudiamo la rassegna “Tutti all’Opera - Fiabe in musica e fantasia”. Non perdere l’ultimo appuntamento: sarà un’esperienza indimenticabile di musica e fantasia!

Una storia fatta di pozioni magiche e amori buffi, che farà ridere e sognare. Una lettura teatralizzata che farà scoprire una grande opera lirica. E poi un laboratorio a tema in cui creare pozioni. Domani alle 15.30 a Villa Cusani Confalonieri a Carate ultimo appuntamento della rassegna " Tutti all'Opera - Fiabe in musica e fantasia ", pensata per avvicinare bambini e ragazzi a questo mondo. Gli attori di Cartanima Teatro proporranno una lettura animata su " L'elisir d'amore " di Gaetano Donizetti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a [email protected].

