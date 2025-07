L’omicidio di Luino Esami tossicologici sul figlio Ammanuel Mistero sul movente

Un tragico caso scuote Luino: il giovane Ammanuel Rezzonico, di 25 anni, è accusato dell’omicidio del padre adottivo Boris. Le indagini, ancora aperte, si concentrano sugli esami tossicologici sul figlio e sul movente che resta avvolto nel mistero. Resta in carcere ai Miogni a Varese, mentre i dettagli emergono lentamente. La verità si cerca tra le pieghe di un episodio che ha sconvolto tutta la comunità.

Resta in carcere ai Miogni a Varese Ammanuel Francesco Rezzonico, 25 anni, che nella serata di domenica ha assassinato il padre adottivo Boris Rezzonico. Da una prima risultanza dell’autopsia sul corpo del cinquantasettenne risulta fatale una sola coltellata sferrata con una lama lunga e arrivata al cuore. Il cinquantasettenne, stimato consulente finanziario svizzero residente a Lugano, sarebbe morto sul colpo. Ieri la convalida da parte del Gip del fermo e l’applicazione della custodia cautelare in carcere per il giovane, per il quale il pm Carlo Parodi, che sta coordinando le indagini, ha disposto gli esami tossicologici necessari ad accertare l’eventuale assunzione da parte di Francesco Rezzonico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it