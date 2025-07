Vittorio Veneto contributi a fondo perduto del 40% per l’impianto fotovoltaico

Scopri come trasformare il tuo impianto fotovoltaico in un’opportunità di risparmio con i contributi a fondo perduto del 40% a Vittorio Veneto. Il Comune invita i cittadini a unirsi alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un’iniziativa innovativa dell’Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, pensata per produrre, accumulare e condividere energia pulita. Non lasciarti sfuggire questa occasione: aderire può fare la differenza per il tuo risparmio e per il futuro sostenibile della comunità.

Il Comune di Vittorio Veneto avvisa i cittadini che in questi giorni è possibile aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) dell’Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, costituita con lo scopo di produrre, accumulare e scambiare energia da fonte rinnovabile al fine di ottenere benefici. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

