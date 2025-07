Sguardi sul carcere arrivano a Rocca Tiepolo le conversazioni civili della Società operaia in collaborazione con Antigone e Ristretti Orizzonti

Se le condizioni meteo e di sicurezza lo permetteranno, Porto San Giorgio accoglierà un evento di grande rilievo civile e culturale: "Uno sguardo sul carcere", un incontro pubblico che invita a riflettere sulle sfide del sistema penitenziario e sui diritti umani. Un’occasione unica per approfondire un tema cruciale, promosso dalla Società operaia G. Garibaldi, in collaborazione con Antigone Marche e Ristretti Orizzonti. La città si prepara ad aprire un dialogo imprescindibile per il futuro della nostra società.

E' un incontro pubblico di notevole interesse civile e culturale quello che Porto San Giorgio si appresta a ospitare alle 18 di oggi, nella storica cornice di Rocca Tiepolo – gentilmente concessa – avrà luogo una conversazione pubblica dal titolo ' Uno sguardo sul carcere ', promossa dalla Società operaia 'G. Garibaldi', in collaborazione con Antigone Marche e con il contributo dell'associazione Ristretti Orizzonti. Qualora le condizioni meteorologiche non dovessero consentire lo svolgimento all'aperto, l'appuntamento sarà ospitato nella sede della Società operaia in via Gentili 18. L'iniziativa, introdotta e moderata dal presidente della stessa Società Maurizio Mattioli, si propone di riflettere sulla realtà penitenziaria italiana, offrendo al pubblico un'occasione di ascolto, confronto e approfondimento su un tema che interroga direttamente la coscienza di una comunità democratica.

