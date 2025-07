Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Bellaria Igea Marina-Terre Roveresche | orari tv percorso favorite Occasione per Longo Borghini?

Il Giro d’Italia femminile 2025 si prepara a regalare nuove emozioni con la sesta tappa, una sfida di 145 km tra Bellaria Igea Marina e Terre Roveresche. Un percorso ondulato che promette battaglie epiche e sorprese, con grande attenzione su Longo e Borghini. Riusciranno le protagoniste a prevalere in questa difficile giornata? Scopriamolo insieme, tenendo d’occhio gli orari TV e le opportunità di applausi dal vivo.

Nuovo giorno, nuove emozioni al Giro d'Italia femminile 2025. Tra poche ore scatterà infatti la sesta tappa della corsa, che prevederà un percorso di 145 km con partenza da Bellaria Igea Marina ed arrivo a Terre Roveresche (Orciano di Pesaro). Si prospetta una giornata dura per tutte le principali protagoniste, alle prese con un tracciato molto ondulato. Ricordiamo che dopo la quinta tappa a tenere il comando delle operazioni è sempre Marlene Reusser (Movistar Team) con un vantaggio di sedici secondi su Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). Terzo posto per l'olandese Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime).

