Treviglio investe 2,3 milioni per il nuovo centro rifiuti

Treviglio si prepara a rivoluzionare la gestione dei rifiuti con un investimento di 23 milioni di euro. Due interventi strategici, tra cui l’ampliamento del centro di via Sant’Eutropio e la creazione di una nuova struttura in via Vasco de Gama, rappresentano un passo importante verso un futuro più sostenibile. Grazie a fondi PNRR e Regione Lombardia, la città si impegna a migliorare l’efficienza e la tutela ambientale, promuovendo un modello di raccolta all’avanguardia.

Treviglio. Doppio intervento in arrivo in via Sant’Eutropio: la giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del principale centro di raccolta  (l’altro si trova, invece, in via Vasco de Gama) attraverso la messa in campo di un’opera da 2 milioni di euro finanziata per metĂ con fondi del Pnrr. A questo si aggiunge un contributo da 300mila euro concesso da Regione Lombardia, destinato alla realizzazione del nuovo centro del riuso. L’investimento previsto per il potenziamento del centro di raccolta ammonta complessivamente a 2,3 milioni di euro di cui 1,3 milioni garantiti da fondi esterni e 1 milione da risorse comunali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it