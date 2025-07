scalo di dinazzano arriva priolo

atmosfera di grande entusiasmo e collaborazione, segnando un passo fondamentale verso il rilancio e lo sviluppo strategico dello scalo di Dinazzano. Un incontro che ha rafforzato l’impegno congiunto tra amministrazione locale e regione, aprendo nuove prospettive per il futuro del nostro territorio e della logistica regionale.

Il sindaco Giuseppe Daviddi ieri pomeriggio ha ricevuto in Comune l’assessore regionale alla pianificazione e programmazione territoriale Irene Priolo (foto). Un incontro che l’amministrazione comunale ha condiviso con l’assessore a seguito della recente riunione in Regione del comitato di indirizzo della zona logistica semplificata Emilia Romagna di cui lo scalo di Dinazzano dovrebbe diventare parte integrante. Il meeting si è svolto in un "clima cordiale e di fattiva collaborazione in cui sono state affrontate tutte le criticità legate allo scalo e alla rete infrastrutturale del comprensorio ceramico", dicono dal municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it