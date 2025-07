a villa potenza un piazzale nel nome di tito antinori nuova veste anche per il parco

Un omaggio d’affetto e riconoscenza nel cuore di Villa Potenza: ieri si è svolta la cerimonia di intitolazione del piazzale a Tito Antinori, un gesto che celebra la sua dedizione alla comunità di Macerata. L’evento ha anche rinnovato il parco, trasformandolo in un nuovo spazio di incontro e socialità. Un tributo che rafforza il senso di appartenenza e memoria condivisa, rendendo vivo il suo spirito tra i residenti.

Un piazzale nel nome di Tito Antonori. Si è svolta ieri la cerimonia di intitolazione del piazzale situato in via Palatucci a Villa Potenza, un evento che ha celebrato la vita e l’impegno nella comunità della frazione di Macerata. "Questo – ha detto l’assessore Paolo Renna – è un momento di riflessione e gratitudine per tutto ciò che Tito Antinori ha fatto e lasciato in eredità. Il piazzale intitolato a lui sarà un luogo di incontro e socialità, un simbolo durevole del suo amore per Villa Potenza e il suo impegno nel promuovere valori positivi tra i giovani e gli adulti". Commozione e affetto nelle parole della figlia di Tito Antinori, Laura, che ha tratteggiato la vita del padre nelle sue diverse vesti, il grande impegno e la passione dedicata a Villa Potenza, rappresentando un vero e proprio esempio di altruismo e generosità per tante persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it