Dieci miliardi per Kiev

"Dieci miliardi per Kiev: 'Kiev non è sola'." Con queste parole, il presidente Sergio Mattarella ha chiuso la prima giornata della Quarta conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, sottolineando l’impegno dell’Europa nel sostenere un mondo libero e contro ogni sopraffazione. La manifestazione a Roma, alla Nuvola, ha visto la partecipazione di oltre 8.000 esperti, delegazioni e organizzazioni, rafforzando la solidarietà internazionale verso un futuro di pace e ricostruzione.

"Kiev non è sola". Sergio Mattarella chiude così la prima giornata della Quarta conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. "L’Europa è chiamata a ribadire la volontà di sviluppare un mondo libero contro le volontà di sopraffazione". Le parole del capo dello Stato sono il coronamento dell’iniziativa che si svolge a Roma. Alla Nuvola – dove ieri sono arrivati più di 8000 partecipanti, circa 100 delegazioni, 40 organizzazioni internazionali e 2000 rappresentanti di aziende (500 italiane) – il governo di Giorgia Meloni registra un successo politico che si riflette solo in parte nel sostegno concreto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Dieci miliardi per Kiev"

