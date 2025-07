Il rilancio delle Pulicari . Progetto da 3,5 milioni . La giunta cerca fondi Ue.

Il futuro delle Pulicari si illumina con un progetto da 35 milioni di euro, volto a valorizzare il patrimonio pubblico attraverso riqualificazione energetica e adeguamento sismico. La Giunta ha appena approvato il progetto esecutivo, aprendo le porte a fondi europei grazie al bando regionale. Un’iniziativa ambiziosa che promette di trasformare il complesso scolastico di via Curiel nel cuore del quartiere Campanella, migliorando qualità e sicurezza per studenti e cittadini.

Il piano di riqualificazione energetica e adeguamento sismico delle Pulicari sarĂ candidato al bando regionale per il supporto agli interventi su edifici pubblici con fondi europei. Lo ha annunciato ieri il Comune, specificando che la Giunta ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per il rilancio del complesso scolastico di via Curiel, nel quartiere Campanella, per un intervento complessivo da quasi 3,5 milioni di euro. Nel dettaglio, il piano prevede un pacchetto articolato di interventi per aumentare l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza strutturale dell'edificio che ospita materne ed elementari.