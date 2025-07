Paolo Crepet e i ragazzi che rifiutano l’orale alla maturità | Dovranno abituarsi ai voti che gli darà la vita

Paolo Crepet, rinomato psichiatra e educatore, analizza il fenomeno dei ragazzi che rifiutano l’orale alla maturità. La sua riflessione invita a riflettere su un atteggiamento che, secondo lui, risulta ingenuo e fuori tempo massimo. Ma cosa ci insegna questa protesta sulla percezione del sistema e sulla preparazione alla vita? Scopriamo insieme perché, a volte, le vere sfide sono oltre i voti scolastici e si giocano nel quotidiano.

Paolo Crepet dice che la studentessa di Belluno che ha boicottato l’esame di maturità «è stata quanto meno ingenua». Perché «in tanti anni di scuola si è chiesta solo alla fine perché nessuno l’abbia mai ascoltata e capita». Lo psichiatra ed educatore parla della contestazione all’esame di Stato: «È andata proprio fuori tempo massimo. Protestare adesso, quando stai uscendo dal sistema scolastico, che senso ha? Non serve a niente. Non è di aiuto per nessuno». Secondo lui avrebbe dovuto parlare prima: «Anche perché in fondo sulle motivazioni ha anche ragione: avrebbe potuto stanare i suoi docenti e chiedergli: dove vi siete nascosti?», spiega in un’intervista al Messaggero. 🔗 Leggi su Open.online