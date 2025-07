Lotto protagonista a Wimbledon L’abbigliamento amato dai campioni

Lotto protagonista sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, il torneo più iconico e atteso del circuito tennistico internazionale. Un evento che da sempre rappresenta tradizione, eleganza e competizione ai massimi livelli, il palcoscenico ideale per esprimere i valori e lo stile distintivo di Lotto. Con un heritage tennistico costruito in oltre cinquant'anni di storia al fianco di campioni e promesse del tennis mondiale, Lotto conferma il proprio impegno nel sostenere il talento e l'eccellenza sportiva. Anche in questa edizione, il brand scende in campo con una vasta rappresentanza di oltre 50 atleti, impegnati tra qualificazioni e main draw, in singolare e doppi, sia nelle competizioni maschili che femminili.

