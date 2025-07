Villorba due nuove auto elettriche donate al Comune

Un gesto concreto che unisce sostenibilità e impegno civico: Autosile Srl di Villorba dona due auto elettriche al Comune, rinforzando la lotta all’inquinamento e promuovendo un futuro più verde. Questa iniziativa, frutto di una sponsorizzazione tecnica, dimostra come collaborazione tra imprese e comunità possa generare cambiamenti positivi, ispirando altri a fare la loro parte per un domani più sostenibile.

Un importante gesto di attenzione all’ambiente e alla comunità arriva dalla concessionaria Autosile Srl di Villorba, che ha concesso in comodato d’uso gratuito per 12 mesi due auto elettriche al Comune di Villorba. L’iniziativa è nata grazie all’avviso pubblico per una sponsorizzazione tecnica. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it