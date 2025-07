Più Volenterosi con gli Usa Berlino comprerà i Patriot Proposta russa per Trump

In un clima di tensione internazionale, le alleanze si rimodellano rapidamente. Dopo il vertice a Londra, Emmanuel Macron ha svelato un piano strategico pronto all’azione, che potrebbe essere attuato in poche ore in caso di cessate il fuoco. Una mossa che apre nuove prospettive nel complesso scacchiere geopolitico. Ma quali sono le implicazioni di questa proposta e come reagiranno gli attori coinvolti? Scopriamolo insieme.

"Abbiamo messo a punto un piano che è pronto a diventare operativo e a essere attuato già dopo qualche ora dopo un cessate il fuoco ". Così ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo il vertice bilaterale di Londra con Keir Starmer e la riunione della coalizione dei Volenterosi. È sicuramente questa una delle novità che si possono trarre dall'incontro tenutosi a Northwood, a nordest della capitale inglese, nel centro di comando della Nato. Più cauto, invece, è stato il premier britannico Starmer a proposito dei piani di dislocazione in Ucraina di un contingente militare che Londra e Parigi sono pronte a guidare, a seguito di un ipotetico accordo di pace tra Kiev e Mosca: "I piani sono pronti", ma riguardano solamente "una prospettiva di lungo termine".

