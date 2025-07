ciclismo ed eventi parte il giro del mito

Preparati a vivere due giorni di pura adrenalina e divertimento a Bagno di Romagna, dove il Giro del Mito si unisce a un clima di festa e condivisione. La città si anima con musica, spettacoli e la tanto attesa gara di ciclismo di gran fondo, le cui iscrizioni sono ancora aperte fino a mezzogiorno di oggi, venerdì 11 luglio. Domani, l’atmosfera si scalda tra intrattenimenti, delizie gastronomiche e tanta passione sportiva—non perdere questa straordinaria occasione per essere parte di un evento indimenticabile!

Bagno di Romagna si prepara a due giorni di festa, fra musica, spettacoli e ciclismo con una gara di grandfondo, le cui iscrizioni sono prorogate fino alle 12 di oggi venerdì 11 luglio. La nuova grandfondo sui pedali, organizzata da River22 Sporting Club di Bagno, è in programma domenica 13, ma già domani, nel paese termale d’Alto Savio si respirerà aria di festa con vari eventi, intrattenimenti musicali, food truck, spettacoli ad accesso gratuito per sportivi, famiglie, bambini, e ovviamente tutta la cittadinanza. "Il Giro del Mito-Electricline non è solo una gara ciclistica – dicono gli organizzatori –, ma una celebrazione collettiva del Mito del territorio delle Foreste Sacre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it