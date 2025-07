Francesca Albanese e le sanzioni | Gli Usa come la mafia Ma continuerò a denunciare il genocidio a Gaza

Francesca Albanese continuerĂ a fare il suo lavoro «con la schiena dritta». Chiedendo il coinvolgimento della Corte penale internazionale sul «genocidio» a Gaza. Anche se vogliono intimidarla con metodi mafiosi. La Special Rapporteur del Consiglio Onu per i diritti umani sulla situazione nei Territori occupati ha ricevuto sanzioni dal segretario di Stato americano Marco Rubio. E risponde oggi in un’intervista a Repubblica: «Sono state ammazzate 60mila persone a Gaza, fra cui 18mila bambini. La notizia non sono io, ma il tentativo di silenziare le denunce di genocidio. Questa è solo l’ultima mossa disgraziata degli Stati Uniti dopo il mio ultimo rapporto». 🔗 Leggi su Open.online

