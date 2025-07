Commissione disertata | Maggioranza al mare

In un clima di tensione e disinteresse, la commissione disertata al mare desta molte domande. Lara Polita, capogruppo di Cittadini in Comune, Maria Ambrogini di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara, insieme a Francesco Mancinelli del Pd e agli altri colleghi, hanno scelto di non partecipare, preferendo il relax alle questioni cruciali in agenda. Una scelta che solleva dubbi sulla reale volontà di confronto e trasparenza nella gestione delle sfide locali.

Lara Polita, capogruppo di Cittadini in Comune. Maria Ambrogini, capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara. E il consigliere Pd Francesco Mancinelli, membro della Commissione Ambiente, assieme ai colleghi dem Annavittoria Banzi e Loredana Pettinelli da esterni. Sponda maggioranza: neppure un consigliere, secondo previsioni. "Hanno preferito andare al mare piuttosto che confrontarsi con la minoranza sulla questione della ventilata cessione del Gruppo Ip-Api ", il duro affondo, a margine, dei cinque di minoranza. Che ieri pomeriggio, quando constatata l’assenza degli altri appresentanti ("Diserteremo" perché "non accettiamo strumentalizzazioni", la posizione delle quattro liste signoriniane, in seguito alle modifiche dell’opposizione alla mozione portata – e ritirata – in Consiglio dalla maggioranza stessa, per arrivare ad una unitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commissione disertata: "Maggioranza al mare"

In questa notizia si parla di: commissione - maggioranza - mare - disertata

Il “canguro” in Commissione: via libera dal Senato e scintille tra maggioranza e opposizioni - Il recente via libera dal Senato all'uso del "canguro" nelle Commissioni parlamentari ha scatenato un acceso confronto tra maggioranza e opposizione.

Commissione disertata: Maggioranza al mare; È Giuseppe Russomanno l’asso pigliatutto della maggioranza che governa Trezzano: è anche presidente della Commissione Antimafia; Novara, maggioranza assente in commissione: rinviato il piano di Protezione civile.

Sopralluogo a Costa Morena Est della commissione Ambiente: «L ... - Ancora una riunione della commissione Ambiente disertata dalla maggioranza che, dopo avere tentato invano di sfiduciare il presidente Roberto Quarta, facendolo decadere dal suo ruolo, sta ... Riporta quotidianodipuglia.it

Vigilanza Rai, nuova fumata nera: la maggioranza diserta ancora ... - MSN - Giovedì 8 maggio 2025 era stata convocata l’ennesima seduta per la votazione sul presidente della tv pubblica, ma la maggioranza l’ha ... Come scrive msn.com