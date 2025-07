Il sogno posa la prima pietra | alla Montelungo la cittadella degli studenti UniBg

Il sogno si trasforma in realtà: la Cittadella degli Studenti Unibg a Montelungo prende vita, segnando un nuovo capitolo di rigenerazione urbana a Bergamo. Dopo oltre 25 anni di attesa, l’avvio dei lavori il 10 luglio rappresenta un importante passo avanti, promettendo di ridisegnare il futuro di questa storica area. Entro cinque anni, su 25mila metri quadrati sorgerà un polo vibrante dedicato all’educazione e alla comunità, cambiano il volto della città e le vite di chi la abita.

Bergamo. L’ultimo presidio militare lasciò il complesso Montelungo-Colleoni nel giugno del 1998. Da allora 4 sindaci si sono succeduti a Palazzo Frizzoni, 4 rettori alla guida dell’ Università di Bergamo. Questo per rendere l’idea della complessità dell’intervento di rigenerazione urbana delle ex caserme che dopo più di un quarto di secolo ha preso il via giovedì 10 luglio con l’apertura del cantiere. Entro 5 anni sull’area di 25mila metri quadri sorgerà un moderno campus universitario con residenze che tenterà di rispondere al sentito bisogno di UniBg di mettere a disposizione ai suoi studenti appartamenti a prezzi accessibili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it