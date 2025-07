Centro tennis Faustina I gestori si facciano avanti

Un mese di tempo per i potenziali gestori di presentare le proprie candidature e contribuire a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Centro Tennis Faustina, uno dei poli sportivi più amati della zona. Questa è un’opportunità unica per chi desidera portare innovazione e passione in un luogo iconico, garantendo continuità e crescita a livello locale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: il futuro del centro dipende anche da voi!

Nuovo passo in avanti per la struttura del Centro tennis Faustina per i prossimi due anni. È stato infatti pubblicato il bando che consentirà l’affidamento in concessione per la gestione con durata biennale dello storico complesso sportivo alle porte di Lodi. La gara di appalto scadrà il prossimo 4 agosto alle ore 10 e consentirà alla nuova gestione di insediarsi già dal primo settembre di quest’anno. Ci sarà dunque circa un mese di tempo per presentare le proposte di adesione al bando. Mentre la precedente concessione terminerà il prossimo 31 agosto. "Questo atto è un altro passo per garantire la continuità del servizio che offre il Centro tennis – ha spiegato Francesco Milanesi, Assessore allo Sport del Comune di Lodi – che, negli ultimi anni, ha sempre prodotto utili essendo una struttura frequentata da centinaia di sportivi l’anno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro tennis Faustina. I gestori si facciano avanti

In questa notizia si parla di: centro - tennis - faustina - avanti

Entrano nel vivo i lavori all'ex Fly Tennis: dismessi i vecchi campi, entro settembre il nuovo centro polifunzionale - Dopo l'annuncio dello scorso luglio, i lavori sull'ex Fly Tennis di via Autonomia Siciliana sono finalmente entrati nel vivo.

La fisarmonica internazionale al centro di Lodi al Sole con Athos Bassissi e Massimo Tagliata. ? L'appuntamento accompagnerà la serata del 9 luglio in piazza San Lorenzo a suon di tango argentino e musica tradizionale parigina. Accanto al quartetto Vai su Facebook

Centro tennis Faustina. I gestori si facciano avanti; A Lodi una raccolta firme per salvare lo storico centro tennis della Faustina.

Centro tennis Faustina. I gestori si facciano avanti - È stato infatti pubblicato il bando che consentirà l’affidamento in concessione per la gestione con durata ... Secondo ilgiorno.it

Centro Faustina sbarrato "È peggio che a marzo" - Centro Faustina sbarrato "È peggio che a marzo" Consentito giocare a tennis al coperto solo agli atleti tesserati “agonisti“. Come scrive ilgiorno.it