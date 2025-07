Crisi climatica e sostenibilità | l’Università Iuav di Venezia lancia tre nuovi corsi di laurea magistrale climate-proof all’interno del Venice Water Lab

L’Università Iuav di Venezia si impegna a formare i leader del domani nella lotta alla crisi climatica, lanciando tre nuovi corsi di laurea magistrale “Climate Proof” nel Venice Water Lab. Questi percorsi innovativi preparano professionisti capaci di affrontare le sfide di città come Venezia, sempre più minacciate dall’innalzamento del livello del mare e dall’emergenza ambientale. È il momento di agire: il futuro richiede competenze concrete e visione globale.

Venezia e le città costiere sono sempre più a rischio a causa del riscaldamento globale, dell'innalzamento del livello del mare e dell'acidificazione degli oceani. Per rispondere con soluzioni concrete alle emergenze ambientali, l'Università Iuav di Venezia presenta tre nuovi corsi di laurea magistrale 20252026 nell'ambito del Venice Water Lab, un innovativo think tank internazionale sull'acqua .

In questa notizia si parla di: venezia - università - iuav - corsi

