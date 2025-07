L’intelligenza artificiale entra in Cardiologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona la cardiologia grazie a Pfizer, che ha donato un ecocardiografo di ultima generazione per la diagnosi precoce dell’amiloidosi cardiaca. Questo dispositivo avanzato potenzia gli ambulatori dedicati allo scompenso cardiaco, permettendo di individuare tempestivamente i pazienti affetti da questa malattia. L’obiettivo della donazione è promuovere una diagnosi più tempestiva e precisa, migliorando significativamente le prospettive di trattamento e qualità della vita.

Donato da Pfizer un ecocardiografo di ultima generazione per la diagnosi precoce dell' amiloidosi cardiaca, che potenzia l'ambulatorio per lo scompenso cardiaco grazie all' intelligenza artificiale. Questo dispositivo di ultima generazione, grazie a sofisticati software basati sull'intelligenza artificiale, è capace di identificare in fase precoce i pazienti affetti dalla malattia che colpisce il cuore. L'obiettivo della donazione è promuovere una maggiore consapevolezza e conoscenza di una patologia, caratterizzata dall'accumulo di proteine anomale (amiloide) nel tessuto cardiaco. Questo processo può causare un ispessimento e una perdita di elasticità delle pareti del cuore, compromettendone progressivamente la funzionalità.

