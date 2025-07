Vandalismi e intimidazioni non si vive più: è arrivato il momento di agire. La tranquillità di Ponte Ronca, frazione di Zola, è messa a dura prova da episodi di danneggiamenti, schiamazzi e minacce che insanguinano le giornate e le notti dei residenti di Matilde di Canossa. Questi cittadini coraggiosi, stanchi di subire in silenzio, hanno deciso di unirsi e chiedere un cambiamento reale: la sicurezza e la serenità devono tornare a casa nostra.

Vandalismi, danneggiamenti, intimidazioni, schiamazzi di giorno e di notte. Situazione insostenibile e forze dell'ordine già intervenute in diverse occasioni nel caseggiato Matilde di Canossa, zona residenziale di Ponte Ronca, a valle della vecchia Bazzanese e del centro sportivo di questa popolosa frazione di Zola. L'allarme suona su iniziativa di una quarantina di residenti, stanchi di subire le conseguenze dei comportamenti di bande di ragazzini, adolescenti divisi in diversi gruppi, che da mesi imperversano nell'area verde e negli spazi comuni di un moderno insediamento residenziale e commerciale, che ospita anche un asilo, sorto al posto della storica corte agricola della Monta, all'angolo tra via Risorgimento e via Prati, lambito a nord dal tracciato della ferrovia Bologna-Vignola.