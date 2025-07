Gioielli Corte Glass L’antica arte del vetro adesso si indossa

Perfetto esempio di eleganza senza tempo, i gioielli Corte Glass Studio portano la magia del vetro di Murano direttamente sulla pelle, trasformando ogni look in un’opera d’arte luminosa e unica. Questa collezione estiva 2025 si distingue per la sua trasparenza e luminosità, offrendo alle appassionate di design artigianale una scelta di stile che non conosce stagioni. Le creazioni di Corte Glass Studio si rivelano l’accessorio…

L’estate 2025 si colora di luce e trasparenza grazie ai gioielli in vetro firmati Corte Glass Studio. Un brand che ha saputo trasformare l’antica arte muranese della lavorazione a lume in una raffinata dichiarazione di stile per un trend destinato a conquistare le amanti del design artigianale, della bellezza non convenzionale e della moda che non segue le stagioni, ma le reinventa. Le creazioni di Corte Glass Studio si rivelano l’accessorio perfetto per raccontare se stessi con eleganza e originalità. Ogni pezzo, si tratti di un anello, una collana o un paio di orecchini, è un’opera unica, realizzata a mano con cura e passione, dove la maestria artigiana si intreccia con una visione estetica contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gioielli Corte Glass . L’antica arte del vetro adesso si indossa

In questa notizia si parla di: corte - glass - gioielli - antica

IL GIRO D’ITALIA NEXT GEN ARRIVA A SALSOMAGGIORE TERME! 18 giugno 2025 Salsomaggiore Terme Nel cuore dell’Emilia-Romagna, tra colline, terme e gioielli liberty, Salsomaggiore si trasforma in capitale dei giovani talenti internazi Vai su Facebook

Gioielli Corte Glass . L’antica arte del vetro adesso si indossa; Salvadanaio digitale: l'economia per tutti; ‘Un libro sotto le stelle’, al via la XXI edizione della rassegna letteraria. Il programma completo.

Gioielli Corte Glass . L’antica arte del vetro adesso si indossa - L’estate 2025 si colora di luce e trasparenza grazie ai gioielli in vetro firmati Corte Glass Studio. Lo riporta msn.com

In mostra i gioielli dell’Italia antica - Il Resto del Carlino - E’ una mostra davvero ‘preziosa’ quella che si inaugura giovedì (ore 11) alla Rocca Roveresca di Senigallia. Riporta ilrestodelcarlino.it