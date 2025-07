Boxe sotto le stelle Una festa tra sport cibo e musica in piazza

Preparati a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle! Questa sera, alle 21 in piazza Vittorio Veneto, la boxe prenderà vita con emozionanti incontri tra talentuosi pugili maceratesi e avversari provenienti da Abruzzo ed Emilia Romagna. Un evento che unisce sport, musica e buon cibo, creando un’atmosfera unica di festa e passione. Non perdere l’appuntamento con il Memorial Sandro Santucci: ti aspettiamo per scoprire chi salirà sul ring!

Oggi alle 21 in piazza Vittorio Veneto la boxe sarà protagonista. Il memorial Sandro Santucci, Giannino Cappelloni e Mario Crucianelli prevede dieci incontri che vedranno i pugili maceratesi Ernis Abazi, Leonardo Ciccalè, Leone Messi e Fabrizio Giorgini sfidarsi con avversari abruzzesi ed emiliano romagnoli. Alla guida del Macerata boxing club ci sono gli allenatori Luca Pucci e Luca Crucianelli, a cui si è recentemente aggiunto Riccardo Cirilli, ex pugile che ha ora un brevetto per allenare. Alla presidenza c’è Antonio Cervigni, con Noemi Tiofilo parte del consiglio direttivo. Un valore aggiunto è la presenza di Samuele Antinori, che nel ‘93 vinse un titolo italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boxe sotto le stelle. Una festa tra sport, cibo e musica in piazza

