Pankhurst, Disponibile il Singolo "The Runner"

sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “The”, il nuovodei, terzo estratto dall’album “AND THE WAR CAME”, la cui uscita è prevista per il 18 aprile 2025.“The” deiIl nuovodei, The, è orasu tutte le piattaforme digitali e nei digital stores. Questo brano è il terzo estratto dal loro atteso album AND THE WAR CAME, in uscita il 18 aprile 2025.Il Significato di TheThesegue il percorso tracciato dai precedenti singoli Recognizm e Gene Oxyde, con il primo che affrontava la tematica della repressione dell’orientamento sessuale e il secondo che trattava gli eventi legati alla Palestina. Il brano di gennaio si distacca ulteriormente, esplorando la fuga in senso più profondo: non una fuga mentale, ma un rifugio fisico da parte di migranti, dissidenti politici e persone discriminate.