Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Arriva Zaniolo, avanti per Fagioli. Attesa Comuzzo

Firenze, 1 febbraio 2025 - Weekend di fuoco della, l'ultimo di mercato che s'intreccerà con la partita di domani contro il Genoa, definita da Palladino la più importante della stagione per dare continuità dopo la vittoria di Roma contro la Lazio. Partiamo dall'affare. Firenze resta appesa al rifiuto di Rocco Commisso, che non ha accettato la proposta del Napoli di 35 milioni complessivi. Il patron viola (forte anche della volontà del giocatore di non forzare la mano) ha alzato la posta e dal New Jersey ha fatto sapere ai suoi uomini che per meno di 40 milioni non se ne farà di niente. Ieri l'agente del calciatore (lo stesso di Ghilardi, evidentemente collegato e arriverebbe solo a fronte della cessione di) è stato a lungo al Viola Park. Tessere del puzzle che però non si sono incastrate e palla di nuovo nelle mani dei dirigenti del Napoli.