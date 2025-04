Maxi rissa in piazza Largo Turriziani | coinvolti una decina di giovani stranieri

rissa in piazza Largo Turriziani a Frosinone. La Maxi rissa sembrerebbe aver coinvolto una decina di giovani, tutti stranieri.La segnalazione è arrivata ai carabinieri nella tarda serata di ieri 25 aprile, ma all'arrivo dei militari i giovani si erano già dileguati nelle. Frosinonetoday.it - Maxi rissa in piazza Largo Turriziani: coinvolti una decina di giovani stranieri Leggi su Frosinonetoday.it Ci risiamo: ennesimaina Frosinone. Lasembrerebbe aver coinvolto unadi, tutti.La segnalazione è arrivata ai carabinieri nella tarda serata di ieri 25 aprile, ma all'arrivo dei militari isi erano già dileguati nelle.

