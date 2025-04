Il Barcellona vince la Copa del Rey Real Madrid battuto ai supplementari | le pagelle

Barcellona vince la sua 32ª Copa del Rey. La squadra di Hansi Flick batte 3-2 il Real Madrid in finale al termine di una partita al cardiopalma, decisa dal gol di Koundé al 116?. Primo tempo dominato dai blaugrana che passano in vantaggio con un gol spettacolare di Pedri su assist di Yamal. Il Real soffre, ma riesce ad andare all’intervallo sotto solo di uno. Entra Mbappé a inizio ripresa e la partita cambia. L’ex Psg semina il panico nella retroguardia avversaria e segna la punizione dell’1-1 al 71? battendo Szczesny sul suo palo. Madrid che viaggia sull’entusiasmo del gol fatto e trova il 2-1 al 77? con inzuccata di Tchouameni su angolo di Arda Guler. Il Barca non molla e trova il meritato pareggio all’84’ con Ferran Torres. Tante proteste nel finale per un rigore dato e poi revocato dal Var per un potenziale fatto di Asencio su Raphinha. Leggi su Sportface.it Illa sua 32ªdel Rey. La squadra di Hansi Flick batte 3-2 ilin finale al termine di una partita al cardiopalma, decisa dal gol di Koundé al 116?. Primo tempo dominato dai blaugrana che passano in vantaggio con un gol spettacolare di Pedri su assist di Yamal. Ilsoffre, ma riesce ad andare all’intervallo sotto solo di uno. Entra Mbappé a inizio ripresa e la partita cambia. L’ex Psg semina il panico nella retroguardia avversaria e segna la punizione dell’1-1 al 71? battendo Szczesny sul suo palo.che viaggia sull’entusiasmo del gol fatto e trova il 2-1 al 77? con inzuccata di Tchouameni su angolo di Arda Guler. Il Barca non molla e trova il meritato pareggio all’84’ con Ferran Torres. Tante proteste nel finale per un rigore dato e poi revocato dal Var per un potenziale fatto di Asencio su Raphinha.

