Elezioni Ceccano 2025 ecco i cinque candidati a sindaco e tutte le liste

Elezioni Ceccano, scendono in campo i cinque candidati a sindaco. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato a sabato 26 aprile alle ore 12:00 ma il più è stato già fatto venerdì mattina.I candidati in corsa per le Elezioni Amministrative della città fabraterna hanno infatti. Frosinonetoday.it - Elezioni Ceccano 2025, ecco i cinque candidati a sindaco e tutte le liste Leggi su Frosinonetoday.it , scendono in campo i. Il termine ultimo per la presentazione delleè fissato a sabato 26 aprile alle ore 12:00 ma il più è stato già fatto venerdì mattina.Iin corsa per leAmministrative della città fabraterna hanno infatti.

Elezioni Ceccano 2025, dopo più di 30 anni tornano le primarie del centrodestra: ecco i due candidati - Per la prima volta dopo più di 30 anni il centrodestra terrà le primarie per la scelta del candidato a sindaco di Ceccano. Sono due i candidati: Ugo Di Pofi e Stefano Gizzi. Il primo nome è sostenuto dalla lista civica “Sempre con Ceccano” e gradita a Fratelli d’Italia; quella di Stefano Gizzi... 🔗frosinonetoday.it

Elezioni comunali Genova 2025, sondaggio BiDiMedia: ecco come partecipare - È online sia qui, sul sito di GenovaToday, sia sui nostri canali social il sondaggio totalmente indipendente da qualsiasi schieramento politico che BiDiMedia ha realizzato per Citynews, il gruppo editoriale di cui fa parte la redazione genovese, in occasione delle elezioni comunali del 25 e... 🔗genovatoday.it

Elezioni Ceccano 2025, Ugo Di Pofi vince le primarie del centrodestra - Il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Ceccano è Ugo Di Pofi. Ieri sono andate in scena le primarie del centrodestra che prevedevano una sfida a due tra Di Pofi e Stefano Gizzi. A vincere, con 589 voti è stato l'imprenditore di 63 anni. Mentre per l'avvocato... 🔗frosinonetoday.it

Comunali, presentate le liste. Ecco tutti i candidati - Presentate tutte le liste per le prossime elezioni comunali di Ceccano. Anche la Lega, che ieri mancava all'appello, ha depositato oggi i suoi candidati. E adesso il quadro è completo. Si vota ... 🔗ciociariaoggi.it

Elezioni Ceccano – Tra rumors, voci di corridoio, smentite e conferme, cresce l’attesa sul completamento delle liste - Dopo le voci sul possibile ritiro del candidato a Sindaco Ugo Di Pofi, e sull'eventuale accordo in seno al Centrodestra di Ceccano, l'avversario Fabio Giovannone interviene: "Non siamo in vendita. Pro ... 🔗tunews24.it

Elezioni Ceccano, tre liste e un’associazione sociopolitica per Giovannone sindaco: gli obiettivi - La coalizione “Giovannone Sindaco” ha deciso di scendere in campo con tre liste civiche di centrodestra: Noi con Ceccano, Savoni per Giovannone e Marco Corsi-Ceccano Riparte. «L’Altro Centrodestra – a ... 🔗informazione.it