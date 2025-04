Trump-Zelensky diplomazia funebre

Trump e Volodymyr Zelensky. Un incontro già sulla bocca di tutti, testimoniato da una fotografia destinata a entrare di diritto nei libri di storia, più per l’impatto mediatico e simbolico che per il contenuto reale del colloquio, il quale rimarrà segretamente custodito tra le quattro mura dell’Atrio: il leader di un Paese in guerra e il presidente della più grande potenza del mondo — che pochi mesi fa lo aveva pubblicamente umiliato nello Studio Ovale della Casa Bianca — seduti faccia a faccia nell’Atrio più solenne della cristianità, poco prima di prendere parte ai funerali dell’uomo che piú di chiunque ha predicato la pace. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Citta’ del Vaticano, 26 aprile 2025 – A pochi metri dalla bara contenente il feretro di Papa Francesco, precisamente nell’Atrio della Basilica di San Pietro, è andato in scena l’incontro tra i presidenti Donalde Volodymyr. Un incontro già sulla bocca di tutti, testimoniato da una fotografia destinata a entrare di diritto nei libri di storia, più per l’impatto mediatico e simbolico che per il contenuto reale del colloquio, il quale rimarrà segretamente custodito tra le quattro mura dell’Atrio: il leader di un Paese in guerra e il presidente della più grande potenza del mondo — che pochi mesi fa lo aveva pubblicamente umiliato nello Studio Ovale della Casa Bianca — seduti faccia a faccia nell’Atrio più solenne della cristianità, poco prima di prendere parte ai funerali dell’uomo che piú di chiunque ha predicato la pace.

Se ne parla anche su altri siti

Dazi, De Meo “Risposta Ue credibile, diplomazia resta unica via” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La risposta della Commissione europea è credibile ma occorre porre massima attenzione alla via diplomatica e negoziale, che è l’unica strada per evitare una guerra dei dazi che farebbe solo vittime da una parte e dall’altra”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo, in merito al confronto Usa-Ue sui dazi. xf4/mca2 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

“Vorrei un rito funebre zoroastriano, il corpo offerto agli uccelli che se ne nutrono e lo portano in volo. La morte è trasformazione, meglio aquila che verme”: così Massimo Cacciari - Massimo Cacciari su è raccontato ad Antonio Polito su 7, del Corriere della Sera. Un lungo percorso di parole che girano intorno al tema della morte. A cominciare dal commento del filoso su quanto detto da Epicuro, “la morte non esiste, perché quando c’è lei non ci siamo noi, e viceversa”: “Epicuro pensa alla morte come a un istante inafferrabile. Ma questa è appunto la morte, non il morire. Un fatto, non un processo e un divenire. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Locali inagibili", l’agenzia funebre non può aprire. Il Tar conferma il diniego del Comune - SPECCHIA - L’agenzia funebre non può esercitare in quel locale di via Caviglia a Specchia, che l’amministrazione comunale aveva rilevato anche come inagibile. Lo hanno stabilito con una nuova sentenza, depositata in questi giorni, i giudici della terza sezione del Tar di Lecce, presidente Enrico... 🔗lecceprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump-Zelensky, diplomazia funebre; Funerali Papa Francesco: Ucraina, incontro Trump – Zelensky, forse un innesco di pace; Trump-Zelensky: quanto conta per la pace quella foto testa a testa a San Pietro; Funerali del Papa, il manuale “dei privilegi”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Diplomazia funebre ai funerali di Papa Francesco: quando il dialogo nasce dal silenzio - Nonostante i tanti appelli nei giorni scorsi, i funerali di Papa Francesco sono stati un'occasione per mettere in atto una sorta di "diplomazia funebre": Trump e Zelensky sembrano averla usata. Ma in ... 🔗tag24.it

Meloni: “Giornata storica, Trump e Zelensky che parlano di pace al funerale del Papa della pace” - Per dare un senso a questa giornata a suo modo storica, Giorgia Meloni parte dalla foto forse più emblematica: quella che ritrae il presidente degli Stati Uniti e il leader dell’Ucraina a colloquio ne ... 🔗repubblica.it

Trump, Zelensky, Milei e von der Leyen: a San Pietro la diplomazia di Meloni - I quindici minuti di incontro «storico» tra Trump e Zelensky, la stretta di mano del presidente americano con Ursula von der Leyen. Le battute con l'argentino Javier Milei, il ... 🔗ilmessaggero.it