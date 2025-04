Tragico incidente in autostrada tra un pullman un tir e un' auto | muore Luciana Calabrese

Tragico incidente tra un pullman, un'auto e un autoarticolato: il bilancio parla di un morto e due feriti. Il sinistro è avvenuto nella notte del 25 aprile lungo il tratto dell’autostrada del Sole all’altezza del km 607, nel territorio del Comune di Anagni.A perdere la vita è Luciana. Frosinonetoday.it - Tragico incidente in autostrada tra un pullman, un tir e un'auto: muore Luciana Calabrese Leggi su Frosinonetoday.it tra un, un'e unarticolato: il bilancio parla di un morto e due feriti. Il sinistro è avvenuto nella notte del 25 aprile lungo il tratto dell’del Sole all’altezza del km 607, nel territorio del Comune di Anagni.A perdere la vita è

Tragico incidente in autostrada tra un pullman, un tir e un'auto: muore una persona - Tragico incidente tra un pullman, un'auto e un autoarticolato: il bilancio parla di un morto e due feriti. Il sinistro è avvenuto nella notte del 25 aprile lungo il tratto dell’Autostrada del Sole all’altezza del km 607, nel territorio del Comune di Anagni. A perdere la vita è stata una... 🔗frosinonetoday.it

Paura in autostrada, il pullman del Cesena Primavera coinvolto in un incidente: era in viaggio verso Roma - Tanta paura ma "stanno tutti bene" rassicura il club bianconero. Incidente in autostrada per il pullman del Cesena Primavera che era diretto a Roma per giocare contro la Lazio. In base a quanto riporta ViterboToday, lo schianto è avvenuto, per cause ancora in fase di accertamento, poco prima... 🔗cesenatoday.it

Incidente in autostrada, pullman con studenti a bordo si schianta: la situazione - Incidente questa mattina sull’autostrada: un pullman con a bordo una scolaresca ha centrato in pieno la segnaletica di deviazione posta sulla corsia sud. L’impatto è stato molto violento e alcuni studenti sono rimasti feriti. Uno di loro versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. (Continua…) Leggi anche: Pullman di studenti si ribalta mentre li porta a scuola: a bordo 20 ragazzi Leggi anche: Terribile incidente stradale: pullman finisce in un torrente, morti e feriti. 🔗tvzap.it

Tragico incidente in autostrada tra pullman, tir e auto, disastroso il bilancio: dove e cosa è successo - Incidente mortale sull'A1: una donna di 67 anni perde la vita in un tamponamento tra un pullman, un tir e un'auto, con altri due feriti ... 🔗bigodino.it

Incidente in A1: terribile schianto tra pullman, tir e auto. Donna muore tra le lamiere - Tragico incidente nella tarda serata di ieri sull’Autostrada del Sole, nel tratto dell’A1 all’altezza di Anagni, in direzione sud. Tre i veicoli coinvolti: un pullman, un tir e un’auto. Nell’impatto h ... 🔗informazione.it

Incidente mortale sull’Autostrada A1, scontro tra auto, tir e pullman: ha perso la vita una 67enne - Incidente nella notte sull’Autostrada A1 all’altezza di Anagni in direzione Sud. Scontro tra tir, pullman e automobile. La donna che viaggiava a bordo della vettura, una 67enne, è deceduta. 🔗fanpage.it