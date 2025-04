Iran esplosione al porto | 14 vittime

Iraniano Eskandar Momeni ha annunciato che il bilancio delle vittime dell'esplosione nel porto di Bandar Abbas, nel sud del Paese, è salito a 14 morti ma potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Almeno 750 persone sono rimaste ferite. Lo riportano i media ufficiali Iraniani. L'incendio scoppiato dopo l'esplosione sta ancora divampando e minaccia di allargarsi all'area limitrofa. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 0.30 Il ministro dell'Internoiano Eskandar Momeni ha annunciato che il bilancio delledell'neldi Bandar Abbas, nel sud del Paese, è salito a 14 morti ma potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Almeno 750 persone sono rimaste ferite. Lo riportano i media ufficialiiani. L'incendio scoppiato dopo l'sta ancora divampando e minaccia di allargarsi all'area limitrofa.

Ne parlano su altre fonti

Il video della forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: almeno 14 morti e 750 feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, ci sarebbero anche almeno 14 morti e 750 feriti. 🔗fanpage.it

Media Iran, 'sono saliti a 14 i morti nell'esplosione al porto' - Il ministro dell'Interno iraniano Eskandar Momeni ha annunciato che il bilancio delle vittime dell'esplosione nel porto di Bandar Abbas, nel sud del Paese, è salito a 14 morti. Almeno 750 persone sono rimaste ferite. Lo riportano i media ufficiali iraniani. 🔗quotidiano.net

Iran, il fuoco non dà tregua dopo l’esplosione al porto di Bandar Ammas: almeno 14 morti e 750 feriti – Il video - Non dà ceno di placarsi l’enorme incendio che, dalla mattina di sabato 26 aprile, sta incenerendo il porto iraniano di Bandar Abbas e che ha causato 14 vittime accertate e almeno 750 feriti. Le fiamme, anzi, starebbero aumentando di intensità e la possibilità di spegnerle nelle prossime ore sembra sempre più remota: «Ci auguriamo di riuscirci», ha commentato il ministro degli interni di Teheran Eskandar Momeni. 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'enorme esplosione in Iran, nel porto Shahid Rajaee: «Almeno 14 morti e 750 feriti». Il mistero sulle cause e le ipotesi su un cargo cinese; Iran, forte esplosione nel porto di Bandar Abbas: almeno 14 morti e 750 feriti; Esplosione in un porto in Iran, 14 morti e 750 feriti; Iran, esplosione nel porto: 14 morti e 750 feriti. Ipotesi combustibile per missili maneggiato male. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Esplosione al porto di Shahid Rajaee in Iran: 14 morti e 750 feriti - AGI - Il terzo round di colloqui indiretti tra Usa e Iran in Oman si è aperto quasi in concomitanza con una potente esplosione sul molo del porto di Bandar Abbas, dall'altro lato dello Stretto di Horm ... 🔗msn.com

Iran: esplosione nel porto di Shahid Rajaï, almeno 14 morti e 750 feriti. L'incendio ancora divampa - E' salito a 14 morti e 750 feriti il bilancio dell'esplosione, fortissima, che è avvenuta questa mattina nel maggiore porto commerciale iraniano, Shahid Rajaï, ad un migliaio di chilometri a sud di Te ... 🔗msn.com

Media Iran, 'sono saliti a 14 i morti nell'esplosione al porto' - Il ministro dell'Interno iraniano Eskandar Momeni ha annunciato che il bilancio delle vittime dell'esplosione nel porto di Bandar Abbas, nel sud del Paese, è salito a 14 morti. Almeno 750 persone sono ... 🔗ansa.it