Oasport.it - WTA Singapore 2025, risultati 31 gennaio: le semifinali saranno Kalinskaya-Li e Wang-Mertens

Leggi su Oasport.it

I quarti di finale deiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 250, sono andati in scena sul cemento indoor asiatico: nel tabellone di singolare femminile, nel quale non sono presenti azzurre, le-Li e.Nella parte alta del tabellone la numero 1 del seeding, la russa Anna, lascia un set per strada ma riesce a piegare la qualificata thailandese Mananchaya Sakaew, sconfitta con lo score di 6-3 4-6 6-0. La sua prossima avversaria sarà la statunitense Ann Li, che regola in due tiebreak la wild card australiana Kimberly Birrell, battuta col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (4).Nella parte bassa del main draw si registra la vittoria in rimonta della numero 4 del tabellone, la cinese Xinyu, che elimina la qualificata elvetica Jil Teichmann con lo score di 6-7 (5) 7-6 (5) 6-4.